الأهلي يحسم مصير عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن حسم مصير اللاعب السوري عمر السومة مع النادي الأهلي قبل بدء الموسم الجديد 2021/2022.

وأكد برنامج ” في المرمى” أن مصادره أشارت إلى أن الأهلي سيُبقي على السومة وسيتعاقد مع 6 لاعبين أجانب جدد بفترة الانتقالات الصيفية.

الأقرب لـ مغادرة الأهلي

وجاء ذلك في ظل اقتراب كل من الروماني ميتريتا والصربي فيجسا من مغادرة الراقي بسبب المستحقات المالية المتأخرة لهما.

وكان ميتريتا ألمح في أكثر من مناسبة أنه لا يود الاستمرار في الراقي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة التي لم يحصل عليها من الإدارة السابقة للنادي برئاسة عبدالإله مؤمنة.

وأفادت صحيفة Digi Sport الرومانية بأن ميتريتا لا يود البقاء في الراقي مفضلًا الرحيل بسبب الوعود التي لم تُنفذ حول حصوله على مستحقاته المالية.

وكان ميتريتا انضم إلى الراقي في صيف عام 2020 قادمًا من نادي نيويورك سيتي الأمريكي.

عمر السومة لن يغادر الأهلي

يذكر أن الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الأهلي السابق كان أكد على أن رحيل 6 لاعبين أجانب والإبقاء على السومة مع ضم 6 أجانب غيرهم، سيكون أفضل للراقي بالفترة المقبلة.

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