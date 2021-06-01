الأهلي يستهدف بقاء آل فتيل 3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي لتجديد عقد محمد آل فتيل واستمراره في صفوف الفريق الأول لكرة القدم لفترة أطول.

الأهلي يسعى لتجديد عقد آل فتيل

وبدأت الإدارة الأهلاوية مفاوضاتها بشكل رسمي مع محمد آل فتيل، وذلك قبل أيام قليلة من نهاية عقده الاحترافي، حيث إنه دخل الفترة الحرة من عقده في يناير الماضي، وينتهي عقده في شهر يونيو الجاري.

وتواصلت إدارة النادي الأهلي مع وكيل أعمال آل فتيل من أجل معرفة متطلباته تمهيدًا لتقديم العرض الرسمي، خاصة أنه لم يحسم أمره حتى الآن سواء بالتجديد مع الراقي أو الانتقال إلى فريق آخر، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

الأهلي هذا الموسم

على الجانب الآخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن برصيد 39 نقطة، وذلك بعد خسارته ضد الاتفاق في الجولة الأخيرة.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري أبطال آسيا 2021 من مرحلة المجموعات بعد تعادله مع الدحيل القطري في الجولة الأخيرة، ليرفع كل منهما رصيده إلى 9 نقاط، خلف الاستقلال الإيراني المتصدر، ويفشلا في التأهل.

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