الأهلي يُعلن رحيل لوكاس ليما

المواطن - محمد سمعه

وقعت إدارة النادي الأهلي بـ رئاسة ماجد النفيعي اليوم الخميس، مخالصة مالية نهائية مع البرازيلي لوكاس ليما ظهير أيسر الفريق الأول بعد نهاية موسم 2020/2021.

انتقادات قوية طالت لوكاس ليما

وكان ليما تعرض لانتقادات قوية بالموسم الماضي، بسبب هبوط مستواه الفني كما عانى الراقي كثيرًا على الناحية الدفاعية، مما تسبب في تواجد الفريق بالمركز الثامن في دوري المحترفين بالموسم المنصرم.

يذكر أن ليما كان انضم إلى الأهلي في عام 2019 قادمًا من نادي نانت الفرنسي، كما سبق له اللعب في أندية بوتافوجو وإنترناسيونال وبارانا في البرازيل.

124 مليون ريال ديون على الأهلي

وأصبح الراقي مطالبًا حاليًا بسداد أكثر من 124 مليون ريال، وذلك لقيد الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر بأن فترة الانتقالات الصيفية سوف تنطلق في السعودية يوم 27 يونيو الجاري وتنتهي في 31 أغسطس المقبل، علمًا بأن آخر موعد حددته وزارة الرياضة، لسداد الديون هو يوم 21 أغسطس.

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