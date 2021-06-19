الإبل تهدد حياة سالكي طريق الصمان بحفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

يشكل سوق الإبل في محافظة حفر الباطن خطرًا على سالكي طريق الصمان الذي يعتبر من أهم الطرق التي تربط المحافظة بمدينة القيصومة وذلك بسبب كثرة الإبل التي يتم عرضها عصر كل يوم بمحاذاة الطريق، وطالب عدد من سالكي الطريق الجهات المعنية بوضع سياج لحماية الأرواح من خطر الإبل.

مخاطر الإبل السائبة

وفي حديث لـ “المواطن” ذكر أحمد المطيري أن طريق الصمان يعتبر من الطرق الحيوية والمهمة وما يشهده من اقتراب الإبل لهذا الطريق أمر محزن على الرغم من أن الجميع يعلم خطر الإبل فيجب على الجهات المعنية وضع حلول لمنع اقتراب الإبل من الطريق.

تراخي الجهات المعنية

وأشار عبد الله العنزي إلى أن سوق الإبل في حفر الباطن يعتبر من أهم الأسواق في المملكة فيفترض من الجهات المعنية الاهتمام به فمنظر الإبل وهي تحاذي الطريق يفرض على المسؤولين التنبيه بخطر قادم إن لم يتداركوا الأمر بوضع سياج يمنع اقترابها من الطريق.

شارك الخبر







