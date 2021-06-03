الإرياني : مماطلة ومراوغة الحوثيين سبب فشل مفاوضات صافر

المواطن - متابعة

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن فشل المفاوضات بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط العائم صافر لم يكن مفاجئًا في ظل استمرار مماطلة ومراوغة المليشيا واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية دون اكتراث للتحذيرات من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة.

كارثة بسبب فشل مفاوضات صافر

وتابع الوزير اليمني أن فشل المفاوضات جاء بعد انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على أربعة اتفاقات سابقة التزمت بموجبها بالسماح لفريق فني أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها، وفشل كل المساعي الدولية لإقناع المليشيا بالتعاون للحيلولة دون وقوع الكارثة المتوقعة جراء تسرّب أو غرق أو انفجار الناقلة.

تحرك دولي عاجل

ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المشاطئة للبحر الأحمر لتجاوز مليشيا الإرهاب الحوثية، والتحرك العاجل لتلافي وقوع كارثة هي الأكبر من نوعها، والتي ستطال بأضرارها ملايين المدنيين في اليمن والمنطقة، وستلقي بتبعاتها الخطيرة على حركة الملاحة في أحد أهم الممرات الدولية.

شارك الخبر







شارك الخبر