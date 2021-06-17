الإمارات تبدأ تجربة لقاح سينوفارم على الأطفال

المواطن- متابعة

قال مكتب أبوظبي الإعلامي إنه تم البدء في تجربة تطعيم الأطفال الذين تقع أعمارهم بين الثالثة والسابعة عشرة عامًا بلقاح سينوفارم الصيني للوقاية من كورونا.

وأوضح أن التجربة ستراقب الاستجابة المناعية لـ900 طفل استعدادا لتطعيم الأطفال في المستقبل القريب.

مشاركة نجل حاكم الإمارات

وأضاف المكتب أن الشيخ ذياب بن محمد، نجل حاكم الإمارات وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اصطحب أبناءه وأبناء إخوته وأخواته للمشاركة في التجربة.

وكانت أبو ظبي أقرت في مايو لقاح فايزر-بيونتيك للاستخدام الطارئ للأطفال من 12 إلى 15 عاما، وبدأت دبي تطعيم هذه الفئة العمرية هذا الشهر.

الإمارات أعلى الدول العالم في معدلات التطعيم

والإمارات من أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، وسجلت أمس الأربعاء 2011 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع مجمل إصاباتها إلى 603961، وسجلت في المجمل 1738 وفاة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن الإمارات قد قادت المرحلة الثانية من التجارب على اللقاح الذي أنتجته شركة سينوفارم الحكومية الصينية وبدأت تصنيعه في إطار مشروع مشترك بين سينوفارم وشركة غروب 42 للتكنولوجيا ومقرها أبوظبي.

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