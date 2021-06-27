الإهمال والعبث يضربان منتزه مطل العارضة بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

أبدى عدد من أهالي جازان استياءهم بسبب إهمال منتزه الأمير محمد بن ناصر “مطل العارضة” شرق منطقة جازان، وعدم وجود صيانة دورية للمنتزه، ناهيك عن تهالك ألعاب الأطفال، والنفايات المنتشرة.

ورصدت عدسة “المواطن”، مساء يوم أمس، وجود هبوطات أرضية للأرصفة وألعاب متهالكة بداخل منتزه مطل العارضة، إضافة إلى انتشار النفايات بسبب عبث المنتزهين ورمي المخلفات بوسط المنتزه.

ألعاب متهالكة وخطرة على الأطفال:

وقال وليد محلوى في تصريحات لـ”المواطن”: إن الإهمال وغياب الصيانة الدورية لمنتزه مطل العارضة أضعف من إقبال الأهالي والزوار عليه رغم كونه أحد أهم المواقع والمزارات السياحية بمنطقة جازان.

وأضاف، أن وجود الألعاب والمراجيح المتهالكة بالمنتزه تشكل خطراً يهدد الأطفال؛ متسائلاً متى سيتم إصلاح تلك الألعاب المتهالكة من قبل الجهات المسؤولة؟.

انبعاث روائح كريهة:

وقال عزيز حكمي، إن منتزه مطل العارضة يفتقر إلى النظافة بشكل دوري حيث تتراكم النفايات والمخلفات بالمنتزه مسببة انبعاث روائح كريهة تعكر صفو المرتادين والزوار، ويحتاج إلى قيام الجهات المسؤولة بصيانة ونظافة المنتزه المنسي.

مناشدة لأمانة جازان:

وناشد أهالي جازان مسؤولي أمانة المنطقة وبلدية محافظة العارضة بالوقوف على منتزه مطل العارضة، والقيام بعمل صيانة للمنتزه وإصلاح ألعاب الأطفال المتهالكة، لكونه أحد أهم المواقع السياحة بمنطقة جازان.

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