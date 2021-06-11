الإيقاف يُهدد الدوسري وعبدالإله المالكي

المواطن - مروة نبيل

أصبح الثنائي سالم الدوسري وعبدالإله المالكي مهددين بالغياب عن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مباراته المرتقبة ضد أوزبكستان.

الدوسري وعبدالإله المالكي مهددان بالغياب

ويواجه سالم الدوسري وعبدالإله المالكي خطر الغياب عن السعودية ضد أوزبكستان المقرر إقامتها، الثلاثاء المقبل، في حالة حصولهما على بطاقة صفراء خلال مواجهة سنغافورة اليوم، حيث تنص اللوائح على إيقاف اللاعب عند حصوله على بطاقتين.

وكان سالم الدوسري قد حصل على بطاقة صفراء خلال مواجهة أوزبكستان السابقة، فيما نال عبدالإله المالكي البطاقة في مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الفلسطيني.

الأخضر في التصفيات

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره السنغافوري على ملعب مرسول بارك، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل الأخضر صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني، فيما يقع المنتخب السنغافوري في المركز الرابع بـ7 نقاط.

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