المواطن - مروة نبيل

حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على تقديم العزاء وفاة نجم نادي الهلال والأخضر السابق، ناجي عبدالمطلوب الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء.

وفاة نجم الهلال السابق

وتوفي ناجي عبدالمطلوب، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية وتواجده في المستشفى خلال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخيم الحزن على الوسط الرياضي، لرحيل نجم الزعيم، وحرص الإعلاميون والجماهير على نعيه، كما وصفه نادي الهلال بأنه أحد لاعبيه التاريخيين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد السعودي ينعى ناجي عبدالمطلوب

وجاء في بيان اتحاد الكرة كالتالي: “يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي الاتحاد بخالص التعازي والمواساة في وفاة لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال”.

وأضاف في بيان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ويخص الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعزاء عائلة الفقيد والوسط الرياضي بشكل عام، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

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