الاتحاد العربي يعقد اجتماعه الأول برئاسة عبدالعزيز الفيصل

المواطن - مروة نبيل

يعقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الجديد الآن اجتماعه الأول برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

انطلاق اجتماع الاتحاد العربي الأول

ونشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الاجتماع الـ74 والأول للمجلس الجديد الذي تم تزكيته لفترة مقبلة.

وكان الاتحاد قد أعلن، اليوم الخميس، عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة 2021/ 2025، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اجتماع الاتحاد الـ73



وعقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم بالأمس اجتماعه الـ73 برئاسة الأمير عبدالعزيز الفيصل، وبحضور نائب الرئيس وأعضاء المجلس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستعرض الأمين العام للاتحاد، الدكتور رجاءالله السلمي تقارير الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد الخاص بانتخاب الهيئات القضائية واعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب المجلس.

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