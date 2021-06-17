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الاتحاد العربي يعقد اجتماعه الأول برئاسة عبدالعزيز الفيصل

الاتحاد العربي يعقد اجتماعه الأول برئاسة عبدالعزيز الفيصل

2021/06/17
الساعة 4:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد العربي يعقد اجتماعه الأول برئاسة عبدالعزيز الفيصل الفيصل - المصدر @UAFAAC
المواطن - مروة نبيل

يعقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الجديد الآن اجتماعه الأول برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

انطلاق اجتماع الاتحاد العربي الأول

ونشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الاجتماع الـ74 والأول للمجلس الجديد الذي تم تزكيته لفترة مقبلة.

الاتحاد العربي
جانب من الاجتماع – المصدر @UAFAAC

وكان الاتحاد قد أعلن، اليوم الخميس، عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة 2021/ 2025، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد العربي
جانب من الاجتماع – المصدر @UAFAAC

اجتماع الاتحاد الـ73

وعقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم بالأمس اجتماعه الـ73 برئاسة الأمير عبدالعزيز الفيصل، وبحضور نائب الرئيس وأعضاء المجلس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستعرض الأمين العام للاتحاد، الدكتور رجاءالله السلمي تقارير الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد الخاص بانتخاب الهيئات القضائية واعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب المجلس.

الاتحاد العربي
جانب من الاجتماع – المصدر @UAFAAC


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