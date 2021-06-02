بنقاط الدور الثاني .. الاتحاد بطل (الصيف) وضمك (سادسًا) والأهلي (الأخير) !

المواطن- الرياض

اختتمت مساء الأحد الماضي منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020/ 2021، وحيث إن الدور الثاني يمثل انطلاقة مختلفة لمعظم الأندية إما بمواصلة المنافسة أو المحافظة على المكتسبات التي تحققت بالدور الأول ، أو لتأمين الوضع والهروب من دائرة الخطر وشبح الهبوط يعزز ذلك بالطبع فرصة الاستفادة من الميركاتو الشتوي .

مقارنة بين نقاط الفرق بـ الدور الأول والدور الثاني:

“المواطن” تضع وبالأرقام جماهير الأندية في مقارنة سريعة للحصيلة النقطية لفرقهم بالدور الأول مع الدور الثاني والفارق بينهما ، ومقاربة بين ترتيب فرقهم النهائي وترتيبه بالدور الثاني ، كما تُعلن ومن خلال ذلك عن هوية بطل (الصيف) أسوة ببطل (الشتاء) الذي يحدد بنهاية الدور الأول ، وهذه الأرقام والنتائج تُعطي مؤشرًا حول وضعية كل فريق وأين وصل بنهاية الموسم ؟ وكيف كان خطه البياني ؟ وأين تفوق ؟ وأين أخفق؟ ، وتشكل في النهاية خارطة طريق مستقبلًا للأندية لقياس حسابات اللقب أو الصعود أو الهبوط أو ضمان الأماكن الدافئة وتوزيع الحصيلة النقطية جيدًا على الموسم الرياضي كاملًا بقسميه الأول والثاني .

ومن خلال ترتيب الدور الثاني برزت عدة مفارقات ومنها، بطل الصيف أي الدور الثاني هو الاتحاد بـ 31 نقطة مناصفة مع الهلال مع تفوقه بأفضلية المواجهة المباشرة بذات الدور .

أما نادي ضمك أكثر الفرق محصلة للنقاط بالدور الثاني بـ دوري محمد بن سلمان مقارنة بنقاط الدور الأول بـ 12 + نقطة محققًا 24 نقطة ومتساويًا مع الفتح مع أفضلية فارق الأهداف ليحل ضمك سادسًا والفتح سابعًا.

رقم مميز لـ ضمك بـ دوري محمد بن سلمان:

يذكر أن ضمك حقق رقمًا نقطيًّا مميزًا أيضًا بالدور الثاني من الموسم الماضي جعله ينجو من الهبوط بـ 26 نقطة حل من خلالها ثالثًا بعد البطل الهلال والوصيف النصر، وهو ما يجعل جماهيره تطالب الآن بأن تكون بداية ضمك في الموسم القادم بذات القوة التي أنهى بها الموسمين الماضيين حتى يضمن الفريق اللعب بارتياح أكبر والابتعاد عن ضغوطات شبح الهبوط والتي تجاوزها بأعجوبة مرتين ولكن التصحيح واجب والاستفادة من الدروس مطلوب وكما يُقال “ماكل مرة تسلم الجرة”.

النادي الأهلي الأضعف في تجميع النقاط

كما أن النادي الأهلي حقق رقما نقطيًا ضعيفًا جدًا بـ 10 نقاط بفارق – 19 عن الدور الأول بـ دوري محمد بن سلمان جعله في المرتبة الأخيرة مناصفة مع العين الهابط مع أفضلية فارق الأهداف.

9 أندية زادت حصيلتها النقطية في الدور الثاني مقارنة بالدور الأول ، و 6 أندية نقصت ، ونادي واحد هو العين جمع ذات الرصيد في الدورين .

وجاء ترتيب الفرق بـ الدور الثاني بـ دوري محمد بن سلمان كالتالي:

1/ الاتحاد برصيد 31 نقطة

2/ الهلال برصيد 31 نقطة

3/ الشباب برصيد 28 نقطة

4/ الاتفاق برصيد 26 نقطة

5/ النصر برصيد 25 نقطة

6/ ضمك برصيد 24 نقطة

7/ الفتح برصيد 24 نقطة

8/ التعاون برصيد 23 نقطة

9/ الفيصلي برصيد 20 نقطة

10/ الرائد برصيد 20 نقطة

1/ الباطن برصيد 20 نقطة

12/ أبها برصيد 15 نقطة

13/ القادسية برصيد 15 نقطة

14/ الوحدة برصيد 12 نقطة

15/ الأهلي برصيد 10 نقاط

16/ العين برصيد 10 نقاط

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