الاتحاد يحسم مصير أحمد حجازي حول المشاركة بـ أولمبياد طوكيو

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد المصري لـ كرة القدم عن موقف نادي الاتحاد، حول السماح لمحترفه المصري أحمد حجازي باللعب مع منتخب بلاده الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 التي تُقام في يوليو المقبل.

الاتحاد يوافق على مشاركة أحمد حجازي:

وقال أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لـ كرة القدم خلال مداخلة تليفونية لـ قناة On Time Sports 2 المصرية إن نادي الاتحاد وافق على مشاركة حجازي مع المنتخب الأولمبي المصري.

ويسعى المدرب المصري شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي لاختيار حجازي صاحب الـ32 عامًا مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ولاعب آخر فوق السن لم يُحدد بعد، ولكن يُرجح أن يكون محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري.

مجموعة نارية لـ منتخب مصر الأولمبي:

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي يلعب بالمجموعة الثالثة في أوليمبياد طوكيو التي تضم منتخبات “أستراليا وإسبانيا والأرجنتين”.

جدير بالذكر أن أحمد حجازي قدم موسم 2020/ 2021 بشكل مميز مع فريق الاتحاد، حيث ساهم في احتلال العميد للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المنصرم.

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