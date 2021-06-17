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الانتهاء من أول خطوة لبناء أكبر برج في إفريقيا
يتكون من 78 طابقًا وارتفاع 378 مترًا

الانتهاء من أول خطوة لبناء أكبر برج في إفريقيا

2021/06/17
الساعة 5:05 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الانتهاء من أول خطوة لبناء أكبر برج في إفريقيا
المواطن- متابعة

قالت وزارة الإسكان المصرية، إنه قد تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية في بناء أكبر برج في إفريقيا، والذي يقع في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

مواصفات أكبر برج في إفريقيا

ويقام البرج الأيقوني المكون من 78 طابقاً بارتفاع 378 متراً بمساحة بنائية 268 ألف متر مربع باستثمارات 3 مليارات دولار، حيث شارك المسؤولون خلال الاحتفال بصب آخر متر خرسانة في البرج.

الانتهاء من أول خطوة لبناء أكبر برج في إفريقيا (4)

وقالت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المسؤولة عن بناء البرج إنها بدأت حاليًا الأعمال الميكانيكية والكهربائية التشطيبات مؤكدة أن البرج يعد شاهدا على العلاقات القوية والاستراتيجية بين مصر والصين.

الانتهاء من أول خطوة لبناء أكبر برج في إفريقيا (4)

800 يوم عمل مستمر

وقال مدير مشروع البرج أحمد البنا، إن المشروع استهلك أكثر من 800 يوم عمل مستمر دون إجازات أو راحات للوصول لمثل هذا الإنجاز؛ لافتًا إلى أن أعمال الخرسانات تمت على أربع مراحل، وأن المشروع استهلك 75 ألف متر مكعب من الخرسانة، بحسب وكالة روسيا اليوم.

الانتهاء من أول خطوة لبناء أكبر برج في إفريقيا (4)


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