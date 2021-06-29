الانضباط تُهدد الاتحاد بغرامة 155 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

وجهت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، تحذيرًا لنادي الاتحاد بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، ووقعت عليه غرامة مالية ضخمة في حالة عدم السداد.

الانضباط تُغرم الاتحاد

ولفتت الانضباط إلى أن نادي الاتحاد امتنع عن تنفيذ قرار غرفة المنازعات الصادر لصالح اللاعب عمر عاصم بخاري، وسبق أن أخطرت اللجنة، العميد كتابيًا، ولم يرد ما يفيد تنفيذ القرار المشار إليه، وتغريمه 10 آلاف ريال.

وأشارت لجنة الانضباط في بيانها إلى أن النادي امتنع عن تنفيذ قرار غرفة المنازعات الصادر لصالح نادي هجر، خاصة أنها سبق وأخطرت العميد كتابيًا، ولم يرد ما يفيد تنفيذ القرار المشار إليه، ووقعت عليه غرامة مالية تُقدر بـ145 ألف ريال.

تحذير للعميد

وأكدت اللجنة مخالفة، العميد للمادة 85 من اللائحة، وتم تحذيره بأنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرارات خلال 30 يومًا، فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 85، وتسقط الغرامة المفروضة في حالة تنفيذ القرار خلال شهر.

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