البحرين تدين استهداف الحوثيين المتواصل والمتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين

المواطن - واس

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة دون طيار ( مفخخة ) تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية ، في استهداف متواصل ومتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم بكفاءة ويقظة قوات دعم التحالف في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تشكل خطرًا جسيمًا على سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.

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