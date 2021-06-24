البرتغال تتعادل مع فرنسا بشق الأنفس ويتأهلان لـ دور الـ16

المواطن - محمد سمعه

تأهل منتخب البرتغال مع نظيره الفرنسي إلى دور الـ16 بـ بطولة كأس أمم أوروبا، وذلك بعد التعادل في مباراتهما بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة بـ دور المجموعات في البطولة الأوروبية.

ملخص مباراة البرتغال وفرنسا:

وبدأت المباراة بضغط قوي من منتخب “برازيل أوروبا” أسفر عن الهدف الأول للاعب كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء بالدقيقة الـ31.

وظل المنتخب الفرنسي يحاول بكل قوته، لإحراز هدف التعادل حتى نجح الفرنسي كريم بنزيمة في إحراز هدف التعادل لـ منتخب بلاده بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح منتخب فرنسا في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب بنزيمة بالدقيقة الـ48 بعد تمريرة متقنة من اللاعب بول بوغبا.

رونالدو يعود بـ برازيل أوروبا:

ووسط اعتقاد الجميع أن فرنسا ستفوز بالمباراة، سجل منتخب البرتغال الهدف الثاني عبر كريستيانو رونالدو بالدقيقة الـ60 من ركلة جزاء.

ولم يحدث أي جديد باللقاء لينتهي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، ليتأهل المنتخبان إلى دور ثمن النهائي بعدما أصبح رصيد المنتخب الفرنسي 5 نقاط في المركز الأول بالمجموعة السادسة، بينما أصبح رصيد منتخب “برازيل أوروبا” 4 نقاط ليتأهل ثالثًا لـ ثمن نهائي يورو 2020.

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