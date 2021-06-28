البرتغال تودع يورو 2020 أمام بلجيكا

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة بلجيكا ضد البرتغال التي أُقيمت على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بفوز الشياطين الحمر بهدف دون رد.

بلجيكا ضد البرتغال:

وبدأت مباراة بلجيكا ضد البرتغال بشكل سريع، وضغط منتخب برازيل أوروبا منذ الدقائق الأولى، ومرر سانشيز الكرة إلى جوتا، ومرت التسديدة بجوار القائم، ورد الشياطين الحمر عن طريق هازارد بعد تلقيه تمريرة من روميلو لوكاكو، ولكن مرت التسديدة بعيدًا.

وحصل برازيل أوروبا على ركلة حرة عند الدقيقة 24، نفذها كريستيانو رونالدو بتسديدة قوية، إلا أن الحارس تيبو كورتوا تألق وأبعدها، قبل أن ينجح ثورجان هازارد في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 42.

محاولات مستمرة لهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تعرض نجم منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، كيفين دي بروين لإصابة، حيث سقط على الملعب ولم يستطع استكمال اللقاء، ليشارك درايس ميرتينز بدلًا منه.

واستمرت محاولات منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بحثًا عن التعادل، وأهدر جوتا فرصة بعد تلقيه تمريرة بينية من رونالدو عند الدقيقة 58، حيث مرت تسديدته أعلى العارضة، وأبعد كورتوا رأسية من فيليكس.

وواصل برازيل أوروبا المحاولات عن طريق تسديدة من برونو، ولكنها مرت أعلى العارضة، وجاء أول ظهور هجومي لمنتخب بلجيكا في الشوط الثاني عند الدقيقة 63 بتسديدة من لوكاكو.

وكاد روبن دياز أن يتعادل عند الدقيقة 82 من رأسية، إلا أن كورتوا واصل التألق وحرمه من هز الشباك، واصطدمت تسديدة رافائيل جيريرو بالقائم، لتنتهي مباراة بلجيكا ضد البرتغال بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف والتأهل إلى ربع نهائي “يورو 2020“.

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