البرلمان العربي للمجتمع الدولي: تدخلوا فورًا لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي

المواطن - واس

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة “مفخخة” على مدرسة بمنطقة عسير في انتهاك يتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية، ويستهدف ترويع المدنيين الآمنين وتدمير الأعيان المدنية.

جرائم حرب:

وحذَّر البرلمان العربي في بيان له أمس من أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف رادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية سيشجعها على التمادي في أعمالها الإرهابية التي تمثل “جرائم حرب” بموجب القانون الدولي ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي لتدخل فوري وحاسم لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة والمدعومة من إيران، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

دعم للسعودية:

وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل ووقوفه التام مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية وكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددًا على أن المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن القومي العربي.

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