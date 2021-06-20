البريد: هكذا تحمي نفسك من الرسائل الاحتيالية

المواطن - الرياض

أعاد البريد السعودي (سبل) تحذير عملائه من التعامل مع الرسائل الاحتيالية الواردة عبر البريد الإلكتروني منتحلة صفة وشعار المؤسسة للحصول على مبالغ كشرط وهمي لاستلام الشاحنات.

نصائح وإرشادات:

وقال البريد عبر تويتر: إنه لا يستخدم البريد الالكتروني لسداد الفواتير لجميع الخدمات والمنتجات، موجهًا عددًا من النصائح والإرشادات للحماية من الوقوع ضحية الرسائل الاحتيالية، والخطوات التي يجب على ضحايا التصيد الاحتيالي اتباعها.

وشارك إنفوجراف شرح من خلاله إرشادات الحماية من الرسائل الاحتيالية، حيث شدد على ضرورة عدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية بالضغط على أي روابط موجودة أو فتح أي ملفات مرسلة، بالإضافة لأهمية القيام بحذف الرسالة الاحتيالية ووضع حد ائتماني للبطاقة.

الاحتيال:

ولفت البريد إلى أنه في حال وقوع أي من العملاء ضحية لعملية تصيد احتيالي فيجب عليه التواصل مع المؤسسة لإيقاف البطاقة الائتمانية.

ونصح البريد السعودي ضحايا عمليات الاحتيال المالي بالقيام بالتبليغ عن الحادثة مع تقديم إثبات للتعرض لعملية الاحتيال، ويشترط في هذه الحالة ألا يكون قد مضى على عملية الاحتيال أكثر من ستة أشهر، داعيًا ضحايا التصيد الاحتيالي للقيام بتغيير كلمة المرور وتفعيل التحقيق الثنائي، والذي يكون من خلال استخدام بصمة الإصبع مع الرقم السري.

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