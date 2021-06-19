البكيري لـ فواز القرني: أحضر العرض المناسب ومع السلامة !

المواطن - محمد سمعه

رد الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري على التصريحات الإعلامية للحارس فواز القرني حارس مرمى نادي الاتحاد، التي تحدث فيها عن مصيره مع العميد.

وغرد البكيري قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “حديث فواز عن إشكالياته مع وكيل أعماله، شأن يخصه وباب التقاضي مفتوح، وليس شأن الاتحاد، الذي يخص النادي، إذا كنت غير راغب بالبقاء أحضر أفضل عرض مرضٍ للنادي من النصر أو غيره ومع السلامة”.

فواز القرني يكشف حقيقة اقترابه من نادٍ عاصمي:

وكان القرني علق بوقت سابق على أنباء تفاوضه مع أحد أندية العاصمة الرياض قائلًا: “حتى الآن أنا لاعب اتحادي إلى نهاية الموسم المقبل، وأحاول أن أخدم نادي الاتحاد بكل ما أوتيت من قوة، ولم يصلني أي شيء رسمي، ولا يحق لأي نادٍ أن يفاوضني”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ولكن كرغبة أحتاج أن ألعب، غروهي حارس كبير لا أختلف، ولكن لدي هدف ويجب أن أضحي لأحقق أهدافي، وإذا كانت أهداف ستأتي على حساب النادي سأرحل، أنا أرغب أن أتواجد في قائمة المنتخب السعودي الفترة المقبلة”.

القرني متواجد مع الاتحاد منذ 2011:

يذكر أن فواز القرني متواجد بصفوف نادي الاتحاد منذ عام 2011.

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