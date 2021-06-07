البكيري مندهشًا: سعود عبدالحميد يطلب راتبًا خياليًّا مثل ياسر الشهراني

المواطن - محمد سمعه

انتقد الناقد الرياضي محمد البكيري، ما تردد حول طلب اللاعب سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي الاتحاد، الحصول على 6.5 ملايين ريال كمرتب سنوي للتجديد لمصلحة العميد.

البكيري يُلمح بضرورة مغادرة سعود عبدالحميد:

وغرد البكيري قائلًا: “الله يرزقه، الاتحاد لن يُلدغ من جحر المزايدات والمبالغات مرتين، في تقدير قيمة تجديد عقد للاعب عمره 21 سنة وخبرته 3 مواسم فقط، ويريد الحصول على راتب يوازي ما يحصل عليه نجم مثل ياسر الشهراني، هذا جنون هدر واستنزاف، لو تمت موافقة إدارة الاتحاد على طلبه، يجب أن تُحاسب”.

وكان أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أعلن خلال تصريحات تلفزيونية أن النادي قدم عرضه لتجديد عقد عبدالحميد لكنه لا يزال ينتظر رد اللاعب، مضيفًا أن الكرة الآن أصبحت في ملعبه.

5 ملايين ريال آخر عرض من الاتحاد:

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي الرياضي هتان النجار المقرب من الاتحاد، أن إدارة العميد قدمت عرضًا قيمته 5 ملايين ريال سنويًّا لتجديد عقد اللاعب عبدالحميد. يذكر أنه يحق لـ سعود عبدالحميد التوقيع لأي ناد خلال الفترة المقبلة، بعد نهاية عقده مع الاتحاد.

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