البكيري يقارن بين موقفي راموس وسعود عبدالحميد في التجديد

المواطن - محمد سمعه

قارن الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري بين موقفي سعود عبدالحميد والإسباني سيرخيو راموس وذلك حول تجديد كل منهما لعقده مع ناديه عند بدء التفاوض.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن أمس الأربعاء رحيل سيرخيو راموس عن النادي الملكي بعد 16 سنة قضاها في صفوف فريق العاصمة الإسبانية.

مقارنة بين موقفي راموس وعبدالحميد

وغرد البكيري قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” إدارة ريال مدريد لمحترفها راموس، وبعد أن وافق على تخفيض راتبه، قالت له إن عرضها لم يعد موجودًا، والوضع كان صارمًا وفي وجهه، عندنا لاعب عمره 21 سنة دون أي إنجاز، والإدارة تتفاوض مع وكيله الذي يساوم على التجديد بمبلغ يوازي من يفوقه خبرة وتجربة وإنجازات محلية وقارية ودولية مع فريقه ومنتخب بلاده”.

سعود عبدالحميد طلب أكثر من 5 ملايين ريال سنويًا

يذكر أن البكيري كان انتقد طلب سعود عبدالحميد الحصول على 6.5 ملايين ريال سنويًا كراتب وذلك من أجل تجديد عقده مع الاتحاد.

وغرد البكيري قائلًا: “الله يرزقه، الاتحاد لن يُلدغ من جحر المزايدات والمبالغات مرتين، في تقدير قيمة تجديد عقد للاعب عمره 21 سنة وخبرته 3 مواسم فقط، ويريد الحصول على راتب يوازي ما يحصل عليه نجم مثل ياسر الشهراني، هذا جنون هدر واستنزاف، لو تمت موافقة إدارة الاتحاد على طلبه، يجب أن تُحاسب”.

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