البكيري ينتقد لجنة الانضباط بسبب الاتحاد!

المواطن - مروة نبيل

أعرب الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن استيائه من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بسبب العقوبات التي تصدرها على نادي الاتحاد، رغم وجود قضايا أخرى تجاه العديد من الأندية.

البكيري ينتقد لجنة الانضباط:

وقال محمد البكيري: “قضايا حقوق مالية للاعبين ووكلاء لاعبين وأندية وجهات مختلفة ما بين عام 2013/ 2018 تخرجها لجنة الانضباط من أدراجها بين فترة وأخرى، بالتهديد والوعيد لنادي الاتحاد!”.

وتساءل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “هل سمع أحدكم بناد غير الاتحاد؟.. تبقت له قضايا مالية من تلك الفترات، بعد تكفل الدولة بمديونيات الأندية قبل موسمين؟”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “كشف وزارة الرياضة عن كافة التزامات الأندية في قائمة الكفاءة المالية.. يثبت حقيقة دامغة أن معظم الأندية الكبيرة عليها قضايا مالية لأطراف أخرى، بخلاف رواتب لاعبيها”.

واختتم محمد البكيري تغريداته متسائلًا: “هل شاهد أحدكم لجنة الانضباط فتحت أدراجها ونشرتها.. أم فقط درج الاتحاد اللي بدون مفتاح؟!”، مضيفًا في تغريدة أخرى: “إلى لجنة الانضباط : كيف الحال؟”.

تحذير لنادي الاتحاد:

وكانت وجهت اللجنة قد وجهت مؤخرًا تحذيرًا لنادي الاتحاد بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، ووقعت عليه غرامة مالية ضخمة في حالة عدم السداد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء العميد في الصدارة، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ140 مليون ريال، وتسعى الإدارة لحل هذه الأزمة وتسجيل لاعبين جدد.

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