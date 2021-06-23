البكيري يُعلق على أزمة توثيق البطولات

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي محمد البكيري رأيه في أزمة توثيق البطولات التي أُثيرت خلال الأيام الماضية، موجهًا نصيحة إلى الإعلاميين المنتمين لقطبي جدة.

محمد البكيري يُعلق على الأزمة

وقال البكيري: “في الصراع الإعلامي القائم في جدلية توثيق البطولات ويتصدره قطبي النصر والهلال يقف إعلاميو قطبي الخبرة الاتحاد والأهلي في حذر من استنزاف إرثهم التاريخي في جدلية، مشوهه المعايير والأطر الرسمية”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ولكن ركزوا.. إن رأيتم أحدهم يحاول استمالتهما لصفه؛ فاعلموا أنه الأضعف في حجته، لأنه فقط يحاول كسب تعاطف وتأثير جماهيرهم ثم يستغلهم كأداء لغايته لا أكثر لذا راقبوا المشهد بدقة”.

واختتم محمد البكيري تغريداته بشأن توثيق البطولات قائلًا: “ولا تنجرفوا أيها الزملاء في قطبي العروس خلف أحدهما. تاريخ بطولات أنديتكم العريقة أولى وساعة الصفر لم تحن بعد.. أني لكم من الناصحين”.

رئيسا الهلال والنصر يُبديان رأيهما في توثيق البطولات

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل قد أبدى استياءه من عدم بدء الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل في عملية توثيق البطولات، نافيًا أن تكون جائحة كورونا السبب وراء التأجيل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، ترحيبه بتوثيق الاتحاد السعودي لكرة القدم للبطولات، متمنيًا أن يكون بشكل احترافي وشامل وشفاف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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