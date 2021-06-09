البنوك السعودية تحذر مجددًا من الرسائل النصية مجهولة المصدر

المواطن - الرياض

أعادت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية التحذير من أي جهة ترسل رسائل نصية إلى العملاء؛ وذلك لعدم إفشاء أي بيانات بنكية.

رسائل:

وقالت البنوك السعودية: إنه ينبغي الحذر من الجهة المرسلة للرسائل النصية الواردة، والحرص على عدم إفشاء البيانات الشخصية والبنكية، وفي حال الاشتباه برسائل الاحتيال تطلب معلوماتك الشخصية والمصرفية بلغ عن تلك الرسائل بإعادة إرسال الرسالة النصية إلى الرقم (330330).

دليل مكافحة الاحتيال المالي:

ويضم دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة، منظومة التعليمات السابقة والصادرة للقطاع المصرفي في شأن مكافحة الاحتيال المالي، لمساعدة تلك المؤسسات في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك والمصارف أو عملاؤها، كما يهدف إلى تعزيز سبل الحد من مخاطر الاحتيال المالي، وذلك انطلاقًا من الحرص على حماية القطاع المالي من استغلاله في تمرير عمليات احتيالية.

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