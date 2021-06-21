البيتكوين تخسر 7% من قيمتها وتهبط إلى 33 ألف دولار

المواطن - متابعة

خسرت العملة الرقمية البيتكوين أكثر من 7% من قيمتها وهبطت إلى 33 ألف دولار في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في سلسلة تراجعات متتالية شهدتها العملة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وخلال الشهر الجاري هبطت بتكوين، العملة المشفرة الأشهر في العالم، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسط علامات على الحذر من المؤسسات الاستثمارية، بينما دعا رئيس إدارة الضرائب في الولايات المتحدة الكونجرس إلى منح إدارته سلطات قانونية واضحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن تحويلات العملات المشفرة.

وهبطت بتكوين 4.5% إلى 32055.20 دولار في أواخر جلسة التداول يوم 8 يونيو ، بعد أن نزلت أثناء الجلسة إلى 31025 دولاراً وهو أدنى مستوى لها منذ التاسع عشر من مايو الماضي عندما هوت إلى حوالي 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير 2021.

تحذير من التعامل في العملات المشفرة

وكان رئيس بنك التجارة والتنمية لمنطقة البحر الأسود، دميتري بانكين، حذر في وقت سابق من الاستثمار في عملة البيتكوين، التي تعد أشهر عملة رقمية في العالم، ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه العملة لضغوطات مشيرًا إلى أن أكبر مخاطر الاستثمار في عملة البيتكوين يتمثل في أن العملة الرقمية مستقلة عن البنوك المركزية في العالم، كما أنه ليس لديها أي أساس اقتصادي.

وأضاف بانكين، أن العملات المشفرة لديها آلية تسجيل فقط، وثقة في خوارزمية الكمبيوتر، لا يمكن لأحد الضمان في أن يتم غدا تعدين عملات بيتكوين جديدة.

مخاطر لا يمكن التنبؤ بها

وعن الاستثمار في عملة البيتكوين، أكد المصرفي أنه لم يشتر عملات بيتكوين، وقال: في حين أن هناك الكثير من المخاطر في سوق الأوراق المالية وفي سوق العملات التقليدية، إلا أن سوق العملات الرقمية يحتوي على الكثير من المخاطر التي لا يمكن التنبؤ بها.