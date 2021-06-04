البيت الأبيض: إدراج 28 شركة صينية على القوائم السوداء للمستثمرين

المواطن - متابعة

أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، إدراج 28 شركة صينية على القوائم السوداء للمستثمرين.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا فرضوا عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب اتهامات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانج في أقصى شمال غربي البلاد.

إدانة دولية متزايدة

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان قبل اجتماعاته مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو في بروكسل حينها، إنه وسط إدانة دولية متزايدة، تواصل الصين ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانج.

بدورها، أشارت الحكومة البريطانية، في بيان، إلى العمل معًا يرسل أوضح إشارة ممكنة بأن المجتمع الدولي متحد في إدانته لانتهاكات بكين لحقوق الإنسان في شينجيانج وضرورة إنهاء السلطات الصينية لممارساتها التمييزية والقمعية في المنطقة.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الكندية، أن أدلة متزايدة أشارت إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان من جانب السلطات تقودها الدولة.

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