التأمينات ترد على موظف مستقيل يماطل صاحب العمل في استبعاده

المواطن - الرياض

ردت التأمينات الاجتماعية على موظف مستقيل يماطل صاحب العمل في استبعاد اسمه من سجل المؤسسة لدى التأمينات.

طريقة استبعاد المستقيل من التأمينات

وقالت التأمينات ردًا على استفسار أحد الموظفين استقال خلال فترة التدريب إن صاحب العمل يمنح مهلة 15 يوماً من الشهر الذي يلي ترك الموظف العمل، علمًا أن عملية الاستبعاد عبر حساب صاحب العمل لا تستغرق سوى 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه يتم استبعاد الموظف عن طريق جهة العمل فور تركه للعمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لترك العمل، وفي حال تجاوز ذلك يمكن للموظف التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق التأمينات أون لاين.

دمج التقاعد والتأمينات

يذكر أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بدمج التقاعد والتأمينات بهدف توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.

لا تأثير لعملية دمج التقاعد والتأمينات

وأشارت التأمينات إلى أن قرار الدمج لن يؤثر كذلك على طريقة التقديم على التقاعد المبكر ولا على طريقة احتساب المعاش للمتقاعدين الحاليين أو للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد.

وفي وقت سابق أشارت التأمينات إلى أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.

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