التجارة: الالتزام العالي يُعيد فتح الأنشطة والخدمات في المنشآت

المواطن - الرياض

أكد متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه اعتبارًا من 1 أغسطس 2021 سيكون التحصين إلزاميًّا لدخول المنشآت التجارية وفق الاشتراطات.

الالتزام العالي يُعيد فتح الأنشطة والخدمات في المنشآت التجارية. pic.twitter.com/BLmH3N7XXK — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) June 13, 2021

وتابع الحسين خلال مؤتمر اليوم، أن الالتزام العالي يُعيد فتح الأنشطة والخدمات في المنشآت التجارية، موضحًا أن هناك 4 ممارسات ممنوعة تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية.

للتأكيد..

4 ممارسات ممنوعة تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية. pic.twitter.com/2tDJ3sl71E — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) June 13, 2021

وكشف متحدث التجارة أن الوزارة نفذت 100 ألف جولة خلال شهر شوال وأوقعت غرامات وصلت إلى 300 ألف ريال على المخالفين.

موسم الحج:

كما علق الحسين على موسم الحج الجديد وأكد أنه استثنائي ويأتي وسط شراكة حكومية بقيادة موحدة لإنجاحه.

مخالفات مشاهير السوشيال:

وقال متحدث التجارة: إن بعض الممارسات الممنوعة التي تتسبب في التزاحم داخل المنشآت منها دعوة المشاهير والمعلنين، حفلات افتتاح المحلات والمتاجر، المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، مناسبات تدشين المنتجات والخدمات.

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