التجارة تشهِّر بمؤسسة مفروشات في الأحساء

المواطن - الأحساء

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المفروشات بمحافظة الأحساء، بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وتنظيمها دون ترخيص.

غرامة:

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وكانت وزارة التجارة قد وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

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