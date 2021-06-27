التجارة تعلن استدعاء 13,147 مركبة كيا كادينزا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 13,147 مركبة كيا كادينزا 2016 – 2021.

سبب استدعاء كيا كادينزا:

وأوضحت الوزارة، عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أن الاستدعاء جاء لخلل في وحدة التحكم الهيدروليكي لنظام الفرامل (HECU) قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.

ونوهت الوزارة، بأنه سيتم التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، داعية للتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

مركبة كيا كادينزا

تعرف مركبة كيا كادينزا، في كوريا الجنوبية باسم “كيا كي 7” وهي سيارة سيدان كاملة الحجم تنفيذية تصنعها كيا، وتم إطلاقها في عام 2010 لتحل محل كيا أوبيروس.

تم بيعها اعتبارًا من يناير 2014، في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا والصين وكولومبيا والبرازيل وتشيلي والشرق الأوسط.

كيا كادينزا أو كيا 7 هي سيارة سيدان كورية رياضية فاخرة، تتمتع السيارة بالقوة والفخامة بتصميم انسيابي ونوافذ مصممة بطريقة ديناميكية، يضاف إلى ذلك الإطارات الكبيرة.

مميزات كيا كادينزا

تتميز باحتوائها على لوحة قيادة في الوسط ذات تصميم رائع مع عدادات ملتفة، وتتميز بوجود وسائد هوائية للحماية من الحوادث والصدمات، بالإضافة إلى وجود خاصية التحكم الديناميكي الذكي والمتطور في السرعة.

وتحتوي مركبة كيا كادينزا على خاصية التحذير عند الخروج من المسار ونظام الكشف الذكي للسيارات وقدرة عالية على تحمل الظروف المناخية القاسية والسير على الطرقات الوعرة والصعبة.

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 13,147 مركبة

🚘 كيا "Cadenza"

🗓 2016 – 2021

🔻 لخلل في وحدة التحكم الهيدروليكي لنظام الفرامل (HECU) قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/Hocm5JYlsN — وزارة التجارة (@MCgovSA) June 27, 2021

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