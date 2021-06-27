‎الرئيسية
آخر الاخبار
التحالف : الدفاعات السعودية تعترض مسيرتين أطلقتهما المليشيا تجاه خميس مشيط
أكد أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة

التحالف : الدفاعات السعودية تعترض مسيرتين أطلقتهما المليشيا تجاه خميس مشيط

2021/06/27
الساعة 5:32 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
0
طباعة
التحالف : الدفاعات السعودية تعترض مسيرتين أطلقتهما المليشيا تجاه خميس مشيط متحدث التحالف
المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية أن الدفاعات السعودية نجحت في اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا تجاه خميس مشيط.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

التحالف يشيد بالدفاعات الجوية

وأوضح أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بأن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه مدينة نجران.

وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بأن