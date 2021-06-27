التحالف : الدفاعات السعودية تعترض مسيرتين أطلقتهما المليشيا تجاه خميس مشيط

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية أن الدفاعات السعودية نجحت في اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا تجاه خميس مشيط.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

التحالف يشيد بالدفاعات الجوية

وأوضح أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بأن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه مدينة نجران.

وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة