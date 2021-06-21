التحقيق مع سيدة مصرية أزعجت المحافظ برسائل واتساب

المواطن - متابعة

باشرت السلطات المصرية، اليوم السبت، التحقيق مع سيدة اتهمها محافظ الغربية في بلاغ رسمي بإزعاجه على تطبيق “واتساب”.

فقد كشف أحمد بلال عضو مجلس النواب المصري عن مدينة المحلة، أن السلطات احتجزت السيدة بسبب رسالة أرسلتها للمحافظ على “واتساب”، طالبة فيها مراجعة قراراته بدعوى أن الرسالة “أزعجته”.

بلاغ إداري

وتقدم طارق رحمي، محافظ الإقليم ببلاغ إداري يتهم فيه سيدة مقيمة بمنطقة عزبة خضر بمركز المحلة، بالتسبب في إزعاجه على “واتساب” الخاص به.

وستجري النيابة تحقيقاتها مع السيدة صباح اليوم، فيما فوّضت نقابة المحامين بالمحافظة وفدًا من لجنة الحريات للحضور مع السيدة والدفاع عنها أمام النيابة العامة، وكذلك الدفاع عن مواطن آخر محتجز بسبب بلاغ مماثل للمحافظ.

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