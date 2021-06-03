الترفيه تعيد شريهان للمسرح وتركي آل الشيخ يعلن الحدث

المواطن - الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة الفنانة الكبيرة شريهان للمسرح بعد غياب سنوات، في حدث برعاية هيئة الترفيه.

عودة شريهان:

ونشر آل الشيخ برومو عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، معلقًا: “ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفية السعودية”.

شريهان تعلق:

من جانبها علقت النجمة شريهان، وأعادت نشر البرومو الذي كشف عنه المستشار تركي آل الشيخ، حول عودتها للعمل الفني مرة أخرى بعد غياب سنوات وكتبت عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عمل شاق.. أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك”.

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