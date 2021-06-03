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حصاد اليوم
الترفيه تعيد شريهان للمسرح وتركي آل الشيخ يعلن الحدث
في عمل مميز على منصة شاهد

الترفيه تعيد شريهان للمسرح وتركي آل الشيخ يعلن الحدث

2021/06/03
الساعة 9:58 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم
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الترفيه تعيد شريهان للمسرح وتركي آل الشيخ يعلن الحدث
المواطن - الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة الفنانة الكبيرة شريهان للمسرح بعد غياب سنوات، في حدث برعاية هيئة الترفيه.

عودة شريهان: 

ونشر آل الشيخ برومو عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، معلقًا: “ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفية السعودية”.

شريهان تعلق: 

من جانبها علقت النجمة شريهان، وأعادت نشر البرومو الذي كشف عنه المستشار تركي آل الشيخ، حول عودتها للعمل الفني مرة أخرى بعد غياب سنوات وكتبت عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عمل شاق.. أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك”.


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