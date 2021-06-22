التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج ينتهي غدًا

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة أن التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية ينتهي يوم غد الأربعاء الموافق 13 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الساعة العاشرة مساءً.

خطة الحج والعمرة:

وطلبت وزارة الحج والعمرة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، بضرورة موافاة الإدارة العامة للشركات بالوزارة بتوزيع عدد الحجاج المخصص للتحالفات المتكونة للعمل في هذا العام.

الالتزام بموعد التسجيل:

وتسعى الوزارة لتحديد حصة تصاريح الحجاج لكل شركة أو مؤسسة عضوة في التحالف، مع إمكانية أن يحدد أعضاء التحالف حال رغبتهم أن تكون كامل الحصة (سعة المخيم المخصص) باسم شركة قائد التحالف، مع التأكيد أن تصل المعلومات المطلوبة للوزارة على شكل جدول متضمن اسم المنشأة (عضو التحالف) ورقم الترخيص وحصة عضو التحالف من عدد الحجاج واسم مسؤول المنشأة وتوقيعه والختم الرسمي.

وأشارت الحج والعمرة، إلى أن أي تأخير عن الموعد المحدد، سيترتب عليه تأخر عرض خدمة المنشأة في المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين.

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