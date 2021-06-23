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التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد
 من خلال الصلح في دعوى جماعية لـ28 عامل

التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد

2021/06/23
الساعة 11:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد
المواطن - الرياض

تمكنت إدارة التسوية الودية، التابعة لمكتب العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، هذا الأسبوع، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 28 عاملًا في إحدى شركات المقاولات وإعادة جزء منهم للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة، وكان مجموع المبالغ المستردة 850,000 ألف ريال.

حل الخلافات العمالية:

الجدير بالذكر أن إدارة التسوية الودية بمكاتب العمل تُعنى بالخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها تقريب وجهات النظر والوساطة للوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين من خلال المصلحين الذين تم تدريبهم بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء ومدراء الإدارات الذين تم دعمهم بالصلاحيات والأدوات للقياس وضمان جودة جلسات التسوية الودية.


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