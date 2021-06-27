التشيك تُطيح بـ هولندا من يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة هولندا ضد التشيك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بتحقيق مفاجأة من العيال الثقيل، حيث خسر الطواحين بهدفين دون رد.

هولندا ضد التشيك:

وبدأت مباراة هولندا ضد التشيك بشكل سريع، وهدد توماس هوليس مرمى الطواحين في الدقيقة الأولى، إلا أن تسديدته مرت أعلى مرمى الحارس ستكلينبرج، قبل أن يُهدر ديباي فرصة هز شباك “الجيش الأحمر” بغرابة، بعد تلقيه عرضية من دي ليخت.

وأرسل بيتر سيفشيك كرة عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة جزاء هولندا، سددها توماس سويشك برأسه لتمر بجوار القائم عند الدقيقة 22، قبل أن يسدد باتريك شيك كرة من خارج المنطقة، إلا أن ستكلينبرج تصدى لها.

وأطلق أنتونين باراك كرة قوية اصطدمت بدفاع الطواحين، لتتحول إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 38، وشكل منتخب هولندا خطرًا في الدقائق الأخيرة، حيث راوغ دومفريس الدفاع داخل المنطقة، ولكن الحارس فاسليك أبعدها عند الدقيقة 39.

وراوغ ممفيس ديباي الدفاع، ولعب كرة لزميله باتريك فان أنهولت، ليلعب الكرة بجوار القائم عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة هولندا ضد التشيك بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

الطواحين تودع يورو 2020:

وتألق فاسليك وأبعد انفراد صريح من مهاجم الطواحين، مالين عند الدقيقة 50، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء لاعب ماتياس دي ليخت عند الدقيقة 55، بعد لمسه الكرة باليد، ليُكمل منتخب هولندا مباراته ضد التشيك بعشرة لاعبين.

وكاد بافيل كاديربيك أن يهز الشباك عند الدقيقة 65، ولكن دومفريس تألق، قبل أن ينجح توماس هوليس في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 68 برأسية مميزة، وواصل “الجيش الأحمر” الضغط بعد الهدف.

وسدد سوشيك كرة عند الدقيقة 77 تصدى لها ستكلينبرج، قبل أن يتمكن باتريك شيك من تعزيز التقدم بهدف ثان عند الدقيقة 80 بعد عرضية مميزة من توماس هوليس، لتنتهي المباراة بمفاجأة قوية بتوديع هولندا لمنافسات “يورو 2020“.

وتأهل منتخب التشيك الأول لكرة القدم إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية، وسيُلاقي الدنمارك التي نجحت في الإطاحة بالمنتخب الويلزي بالأمس.

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