التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بـ لقاء السعودية وسنغافورة

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية وسنغافورة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وذلك في المباراة المقامة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

الشوط الأول من مباراة السعودية وسنغافورة:

ودخل الأخضر مهاجمًا منذ الدقيقة الأولى حيث سنحت له بعض الفرص الخطيرة عبر هجمات فهد المولد وسالم الدوسري، بالإضافة لتصويبات قوية من سلمان الفرج وعبدالإله المالكي.

البليهي يُسجل هدفًا ويُلغى:

وسجل المدافع علي البليهي هدفًا لـ المنتخب السعودي، ولكن الحكم العراقي مهند القاسم ألغاه بسبب تسلل البليهي.

وسنحت فرصة ذهبية للاعب عبدالله الحمدان لإحراز الهدف الأول بعد عمل جماعي رائع بين سالم الدوسري وسلمان الفرج لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

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