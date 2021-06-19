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التعادل السلبي يحسم ديربي إنجلترا وأسكتلندا في اليورو
ضمن مباريات الجولة الثانية بـ دور المجموعات

التعادل السلبي يحسم ديربي إنجلترا وأسكتلندا في اليورو

2021/06/19
الساعة 12:11 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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التعادل السلبي يحسم ديربي إنجلترا وأسكتلندا في اليورو إنجلترا وإسكتلندا - المصدر @EURO2020
المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل السلبي ديربي إنجلترا وأسكتلندا، الذي أُقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

أحداث مباراة إنجلترا وأسكتلندا:

وخلال الشوط الأول حاول كل من المنتخبين فرض السيطرة الهجومية، وإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وتميز المنتخب الإنجليزي وجاره الأسكتلندي بالدفاع القوي الذي تصدى لمحاولات مهاجمي المنتخبين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

منتخب إنجلترا
@EURO2020

واستمر الحال كما هو بالشوط الثاني دون أي جديد، ليأخذ كل منتخب نقطة من المباراة.

أول نقطة لـ أسكتلندا في اليورو:

وأصبح رصيد المنتخب الإنجليزي 4 نقاط بعد التعادل، بينما نال منتخب أسكتلندا أول نقطة له في اليورو.

منتخب إنجلترا
@EURO2020

جدير بالذكر يحتل منتخب التشيك حاليًّا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على كرواتيا، بينما يتواجد المنتخب الإنجليزي ثانيًا برصيد 4 نقاط، ومنتخب كرواتيا ثالثًا، والمنتخب الأسكتلندي رابعًا برصيد نقطة.

إنجلترا وإسكتلندا
@EURO2020

ستواجه إنجلترا، منتخب التشيك بالجولة الثالثة من دور المجموعات، الثلاثاء المقبل، بينما يلعب منتخب كرواتيا مع منتخب أسكتلندا.


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