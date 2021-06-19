التعادل السلبي يحسم ديربي إنجلترا وأسكتلندا في اليورو

المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل السلبي ديربي إنجلترا وأسكتلندا، الذي أُقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

أحداث مباراة إنجلترا وأسكتلندا:

وخلال الشوط الأول حاول كل من المنتخبين فرض السيطرة الهجومية، وإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وتميز المنتخب الإنجليزي وجاره الأسكتلندي بالدفاع القوي الذي تصدى لمحاولات مهاجمي المنتخبين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر الحال كما هو بالشوط الثاني دون أي جديد، ليأخذ كل منتخب نقطة من المباراة.

أول نقطة لـ أسكتلندا في اليورو:

وأصبح رصيد المنتخب الإنجليزي 4 نقاط بعد التعادل، بينما نال منتخب أسكتلندا أول نقطة له في اليورو.

جدير بالذكر يحتل منتخب التشيك حاليًّا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على كرواتيا، بينما يتواجد المنتخب الإنجليزي ثانيًا برصيد 4 نقاط، ومنتخب كرواتيا ثالثًا، والمنتخب الأسكتلندي رابعًا برصيد نقطة.

ستواجه إنجلترا، منتخب التشيك بالجولة الثالثة من دور المجموعات، الثلاثاء المقبل، بينما يلعب منتخب كرواتيا مع منتخب أسكتلندا.

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