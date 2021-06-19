‎الرئيسية
جديد الأخبار
التعاون الإسلامي: محاولة استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية جريمة حرب
جددت دعمها لجميع إجراءات المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها

التعاون الإسلامي: محاولة استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية جريمة حرب

2021/06/19
الساعة 12:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
التعاون الإسلامي: محاولة استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية جريمة حرب
المواطن - واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن استنكاره الشديد لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين في المملكة.

وأدان العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية فجر اليوم، طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لهدفها.
وشدد الأمين العام، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معـداً تلك الأفعال “جرائم حرب”.
وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

البحرين تدين استهداف الحوثيين المتواصل والمتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية