التعاون يودع 4 لاعبين رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن رحيل 4 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، متمنيًا لهم التوفيق في خطوتهم المقبلة.

التعاون يودع 4 لاعبين

وكشف نادي التعاون عن رحيل كل من؛ محمد السهلاوي، عبدالله الجوعي، عبدالكريم المزيعل، وحارس المرمى حسين شيعان عن صفوفه بنهاية الموسم الحالي.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للرباعي الراحل عن صفوفه، وشكرهم على الفترة التي قضوها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وتمنى لهم النجاح والتوفيق.

سكري القصيم هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح سكري القصيم في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق صاحب المركز الخامس.

وكاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أن يتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه، إلا أنه خسر في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، ليحصد الفيصلي البطولة لأول مرة.

شارك الخبر







شارك الخبر