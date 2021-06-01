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التعاون يُبقي تاوامبا حتى 2024
يُعد من أبرز لاعبي الفريق

التعاون يُبقي تاوامبا حتى 2024

2021/06/01
الساعة 11:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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التعاون يُبقي تاوامبا حتى 2024 تاوامبا - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن تمديد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الكاميروني لياندر تاوامبا ليستمر في صفوفه لفترة أطول.

تاوامبا في التعاون حتى 2024:

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف المهاجم الكاميروني، وأعلن عن بقاء تاوامبا في صفوفه حتى عام 2024.

وكان نادي التعاون قد تعاقد مع تاوامبا صاحب الـ31 عامًا في صيف 2018، وجدد تعاقده في 2020 لمدة موسمين، قبل أن يتم الإعلان عن استمراره حتى 2024، ويُعد النجم الكاميروني من أبرز المهاجمين في الملاعب السعودية.

تاوامبا
التعاون يبارك لمهاجمه الكاميروني – المصدر @AltaawounFC

التعاون هذا الموسم:

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق صاحب المركز الخامس.

وكاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أن يتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه، إلا أنه خسر في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، ليحصد الفيصلي البطولة لأول مرة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl


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