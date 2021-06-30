التوصية بتداول أسماء سلالات كورونا المتحورة تكريس لعدم الإساءة للدول

المواطن- محمد داوود- جدة

رأى استشاري طب الأسرة والمجتمع البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أن توصية منظمة الصحة العالمية بتداول أسماء سلالات كورونا المتحورة والمعتمدة من الجهات الصحية الدولية، تكريس لعدم الإساءة للدول التي تم فيها اكتشاف تلك المتحورات والسلالات.

وبين لـ” المواطن“، أن جميع الفيروسات القديمة التي اكتشفت لأول مرة في مختلف الدول سجلت بأسماء علمية، ولكن كمرجعية توثيقية فإنه يتم تحديد موقع الاكتشاف دون ذكر اسم الدولة في التعريف بالفيروس، والاكتفاء بالاسم العلمي.

تداول أسماء سلالات كورونا إعلاميًا:

وأكد أنه للأسف عندما يتم اكتشاف أي فيروس فإنه يتم تداوله إعلاميًا باسم الدولة مثل ” السلالة الهندية أو السلالة البريطانية أو السلالة الجنوب إفريقية ” وهذا لا يخدم المجتمعات؛ إذ يترتب على ذلك انعكاسات سلبية، والأفضل والصحيح علميًا هو أن تسمى هذه السلالات بأسماء علمية مع عدم ذكر مصدرها في التداولات المجتمعية.

استخدام الأبجدية اليونانية:

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت، أنه طورت منظومة جديدة وأبسط لتعريف سلالات كورونا كوفيد-19 المتحورة، إذ من المقرر أن يتم استخدام أحرف الأبجدية اليونانية، بدلًا من المكان الذي تم فيه اكتشاف سلالة كورونا لأول مرة.

زيادة وصمة العار:

ويأتي ذلك وسط مخاوف أعربت عنها الحكومة الهندية، من أن تصنيف المتغيرات وفقًا للمكان الذي تم اكتشافها فيه لأول مرة يؤدي إلى زيادة “وصمة العار”، وقال مسؤولون في هيئة الأمم المتحدة ومقرها جنيف، إن “هذه الخطوة ستساعد في تبسيط المناقشات العامة حول المتغيرات”.

وعلى سبيل المثال سيتم إطلاق اسم سلالة “ألفا” على متحور بريطانيا، فيما سيطلق على سلالة جنوب إفريقيا اسم “بيتا”، والسلالة البرازيلية “جاما”، أما السلالة الهندية فقد أعطيت اسم “دلتا”.

وأوضحت المنظمة أنه وفي حالة نفاد الـ 24 حرفًا من الأبجدية اليونانية، فسيتم استخدام تسلسلات أخرى مماثلة.

وأضافت أن المسميات الجديدة لن تحل محل الأسماء العلمية للسلالات، حيث ستبقى السلالة البريطانية أو “ألفا” تسمى علميًا باسم B.1.1.7.

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