التويجري: رحلة التحول لن تتوقف حتى يتحقق حلم الوطن الطموح

المواطن - الرياض

أكد محمد التويجري، رئيس لجنة برنامج التحول الوطني، أن رؤية 2030 تضم مزيجًا من الاقتصاد والأعمال والبنية التحية والتجارة والحياة الاجتماعية، وأن رحلة التحول بدأت ولن تتوقف حتى يتحقق حلم الوطن الطموح.

رحلة بدأت لن تتوقف حتى يتحقق حلم الوطن الطموح بفضل الله ثم بسواعد شبابه. #ويستمر_التحول نحو تحقيق #رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/Y4H6Iv8yND — برنامج التحول الوطني (@NTP_2030) June 7, 2021

طموح:

وأضاف التويجري، خلال فيديو نشره برنامج التحول الوطني على موقع تويتر، ضمن فيلم “ويستمر التحول”، أن قرار رؤية 2030 كان داخليًّا والمملكة تدخل الآن مرحلة بناء ومشاركة القطاع الخاص، ولكن الهدف أن يكون هناك طموح، والمملكة والسعوديون بالفعل لديهم هذا الطموح.

استعداد وبنية تحتية:

ولفت إلى أنه لو لم يكن هناك استعداد رقمي وبنية تحتية لما نجحت المملكة في مواجهة جائحة كورونا.

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