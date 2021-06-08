الجبلين يصعد أزمته ضد الطائي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أزمة نادي الجبلين ضد الطائي بسبب لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عمران إلياس آدم ستسمر خلال الفترة المقبلة.

الجبلين يصعد الأزمة:

وأعلن نادي الجبلين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تصعيد مجلس الإدارة بعد رفض الشكوى التي تقدم بها ضد نادي الطائي، والذي يتهمه فيها بالتزوير.

ولفت النادي في بيانه إلى أن مجلس الإدارة قرر التقدم بمذكرة الاستئناف إلى لجنة الاستئناف وفق الضوابط النظامية عليها بالمادتين 141 و143 من لائحة الانضباط.

تفاصيل الأزمة:

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد برأت نادي الطائي من شبهة تزوير وثائق تسجيل لاعب الفريق، عمران إلياس آدم، بعد الشكوى التي تقدم بها الجبلين و5 أندية أخرى “عرعر والنهضة والفيحاء والبكيرية والثقبة”.

وأوضحت اللجنة أنه لم يثبت لها قيام واقعة تغيير في البيانات الخاصة بالوثائق المقدمة للجنة، كما أن اختلاف تواريخ ميلاد اللاعب في الوثيقتين وعدم تطابقها لا يعد دليلًا قائمًا بذاته يستوجب تطبيق أحكام المادة (75) من اللائحة والمنظمة لأحكام التزوير، كما رفضت اللجنة اعتماد التصريح المنسوب لرئيس نادي الطائي دليل إثبات على واقعة التزوير.

ونجح الطائي في خطف ثالث بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، بعد فوزه على عرعر ، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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