الجزيرة الإماراتي يصدم الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أصبحت صفقة انتقال نجم الجزيرة والمنتخب الإماراتي، علي مبخوت إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مهددة بالفشل.

الاتحاد يسعى لضم النجم الإماراتي:

وأكدت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تفاوض مهاجم الجزيرة الإماراتي علي مبخوت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون بديل الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وطلب المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي من إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع مهاجم مميز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، ما دفع الإدارة للتفكير في ضم مبخوت نظرًا لخبراته الكبيرة وتألقه هذا الموسم.

الجزيرة الإماراتي يؤكد استمرار مبخوت:

وشدد مدير فريق الجزيرة، حسين سهيل على التمسك باستمرار علي مبخوت في صفوف الفريق خلال منافسات الموسم المقبل، مؤكدًا عدم التفريط في خدماته، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام إماراتية.

ولفت سهيل إلى أن عقد علي مبخوت مع الجزيرة الإماراتي ينتهي العام المقبل، مؤكدًا أن الإدارة حريصة على استمراره وتسعى لتمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، وتوقع أن يتم في القريب العاجل.

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