الجماهير تُزين ملعب “مرسول بارك”

المواطن - محمد سمعه

زينت الجماهير ملعب “مرسول بارك”، وذلك لحضور مباراة السعودية واليمن ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وقام مجلس جمهور المنتخب السعودي بـ توزيع بطاقات تحمل باركود للجماهير الحاضرة، حيث يظهر من خلاله الفيديو الترحيبي من لاعبي الأخضر بعودة الجماهير.

هتان باهبري يدعم الأخضر من مرسول بارك:

وشهدت مدرجات الملعب حضور هتان باهبري نجم الهلال لدعم لاعبي الأخضر أمام المنتخب اليمني.

تشكيلة الأخضر لمواجهة اليمن:

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من: “محمد العويس في حراسة المرمى، مادو، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، ياسر الشهراني عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، فهد المولد، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

أما القائمة الاحتياطية لـ الأخضر فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، زيد البواردي، محمد خرياني، علي البليهي، سعود عبدالحميد، علي الحسن، سامي النجعي، محمد الكويكبي، علي الأسمري، عبدالرحمن غريب، عبدالله الحمدان ، فراس البريكان”. جدير بالذكر أن اللاعبين عبدالإله العمري ومحمد البريك يغيبان عن مباراة السعودية واليمن؛ بسبب الإصابة.

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