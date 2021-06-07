الجوازات: الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر

المواطن - الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن عبر منصة أبشر الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، وكامل تفاصيلها بشكل إلكتروني.

وأوضحت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي “تويتر”: “أن هذه الخدمة تمكن المستفيد من الاستفسار عن صلاحية وتفاصيل تأشيرة الخروج والعودة”.

ماذا تعرف عن أبشر؟

يذكر أن أبشر، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية يتيح للمواطنين السعوديين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.

يربط أبشر بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًا، يخدم التطبيق 21 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية، ويقدم الخدمات مجانًا على مدار 24 ساعة.

أهداف منصة أبشر

• السرعة في الأداء وتحسين الخدمات.

• تقليل أعداد المراجعين.

• الربط الإلكتروني بين جميع القطاعات الحكومية.

• الحد من حالات التزييف والتزوير.

• توفير المجهود والوقت للمواطنين وللمقيمين.

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