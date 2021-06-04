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الحائلي: لاعبو الاتحاد لم يمتنعوا عن التدريبات بسبب المستحقات
مؤكدًا على قوة العلاقة بين الإدارة واللاعبين

الحائلي: لاعبو الاتحاد لم يمتنعوا عن التدريبات بسبب المستحقات

2021/06/04
الساعة 12:56 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الحائلي: لاعبو الاتحاد لم يمتنعوا عن التدريبات بسبب المستحقات أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد على أن لاعبي الفريق الكروي الأول لم يمتنعوا عن تدريبات الفريق بسبب تأخر الرواتب والمستحقات.

لاعبو الاتحاد لم يمتنعوا عن التدريبات

وأضاف الحائلي في تصريحاته لـ برنامج ” في المرمى”: “غير صحيح ما تردد عن أن لاعبي العميد امتنعوا عن تدريبات الفريق الأول بسبب تأخر الرواتب، وتُوجد بعض القضايا والديون، والالتزامات الطويلة أتعبتنا كثيرًا وجعلتنا نتأخر قليلًا عن دفع الرواتب”.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

وتابع الحائلي: “الإدارة واللاعبين في صف واحد، ونعمل دائمًا على مصلحة الفريق، ولو كان هناك مشاكل بين حامد البلوي وأحمد كعكي والفريق، لما كنا حققنا هذه النتائج الجيدة في الموسم المنصرم”.

الأولوية للعميد هي دفع رواتب لاعبي الفريق الأول

وأضاف الحائلي: “أفكر حاليًا في دفع رواتب اللاعبين، قبل الإقدام على أي صفقة للفريق “.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد أنهى موسم 2020/2021 محتلًا المركز الثالث بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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