الحائلي: لاعبو الاتحاد لم يمتنعوا عن التدريبات بسبب المستحقات

المواطن - محمد سمعه

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد على أن لاعبي الفريق الكروي الأول لم يمتنعوا عن تدريبات الفريق بسبب تأخر الرواتب والمستحقات.

لاعبو الاتحاد لم يمتنعوا عن التدريبات

وأضاف الحائلي في تصريحاته لـ برنامج ” في المرمى”: “غير صحيح ما تردد عن أن لاعبي العميد امتنعوا عن تدريبات الفريق الأول بسبب تأخر الرواتب، وتُوجد بعض القضايا والديون، والالتزامات الطويلة أتعبتنا كثيرًا وجعلتنا نتأخر قليلًا عن دفع الرواتب”.

وتابع الحائلي: “الإدارة واللاعبين في صف واحد، ونعمل دائمًا على مصلحة الفريق، ولو كان هناك مشاكل بين حامد البلوي وأحمد كعكي والفريق، لما كنا حققنا هذه النتائج الجيدة في الموسم المنصرم”.

الأولوية للعميد هي دفع رواتب لاعبي الفريق الأول

وأضاف الحائلي: “أفكر حاليًا في دفع رواتب اللاعبين، قبل الإقدام على أي صفقة للفريق “.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد أنهى موسم 2020/2021 محتلًا المركز الثالث بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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