الحائلي لـ آل الشيخ: راهنت على كاريلي ونحن أعطيناه الفرصة

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ بقرار إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بتجديد عقد المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي.

آل الشيخ يُشيد باستمرار كاريلي

وعلق تركي آل الشيخ على تغريدة حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، والتي أعلن من خلالها عن استمرار كاريلي مع الفريق حتى 2022، قائلًا: “تصرف حكيم”.

ورد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي على تركي آل الشيخ قائلًا: “معاليك أنت من أحضر المدرب فابيو كاريلي للمملكة العربية السعودية وراهنت عليه ونحن من أعطيناه الفرصة وأكملنا به عملية البناء”.

وتابع الحائلي: “وهذا هو التطور الملحوظ في العمل الفني لنادي الاتحاد وبإذن الله سنكمل به المسيرة إلى أن يعود نادينا للمنصات (بلا صبر واستقرار وكفاح لا يمكن النجاح)”، ورد تركي آل الشيخ قائلًا: “الله يوفقكم”.

الاتحاد هذا الموسم

وتحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت تحت قيادة كاريلي، حيث نجح في إنهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، بعدما كان يُصارع على الهبوط في المواسم الأخيرة.

وسيشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، كما أنه نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويطمح في تحقيق اللقب.

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